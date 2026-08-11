Klm riprende i voli per Tel Aviv ma non per Dubai

Klm annuncia che dal prossimo 25 agosto riprenderà le sue operazioni con Israele, in particolare con l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.
Gli equipaggi di Klm, tuttavia, non pernotteranno in Israele, ma a Cipro. Tutti i voli, con i loro passeggeri, dovranno fare scalo a Larnaca, la capitale cipriota. A quanto pare, ciò avverrà sui voli di ritorno ad Amsterdam, come riporta preferente.com.
Klm non riprende però ancora né i suoi voli per Dubai, né per Riyadh o Dammam, in Arabia Saudita. C'è però una data provvisoria per la normalizzazione di queste operazioni, che sarebbe il 24 ottobre, quando cambia la stagione.
Remo Vangelista