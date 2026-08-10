Aerolineas Argentinas, bilancio 2025 con risultati positivi

Con un profitto netto di 238 miliardi di pesos argentini (oltre 158,7 milioni di dollari), Aerolineas Argentinas ha approvato il bilancio per il 2025, celebrando il secondo anno consecutivo di risultati positivi dalla nazionalizzazione della compagnia nel 2008.

In termini di risultati operativi (EBIT), la compagnia ha registrato un surplus operativo di 120,7 milioni di dollari statunitensi. Parallelamente, Aerolíneas ha ridotto il debito bancario e finanziario del 52%, il tutto grazie ad una politica di risanamento dei conti.

“Il bilancio approvato riflette il risultato di un lavoro intenso per risanare i conti, migliorare l'efficienza e rafforzare la competitività di Aerolíneas Argentinas - ha dichiarato Fabián Lombardo, presidente del vettore -. Raggiungere un patrimonio netto positivo, chiudere l'anno senza sussidi e registrare risultati che ci permettono di implementare un piano di rinnovo della flotta con investimenti propri, rappresenta un cambiamento profondo per la compagnia e apre una nuova fase di crescita”.

Dal punto di vista operativo, la compagnia ha operato la stessa quantità di ore di volo rispetto al 2024, con un indice di occupazione del 83% su una media di 300 voli giornalieri, in cui hanno viaggiato 35 mila passeggeri al giorno. Il totale dei passeggeri trasportati durante il 2025 ha superato i 12.780.000.

Nell'ambito di questi risultati favorevoli, Aerolíneas Argentinas ha annunciato anche l'incorporazione di 20 nuovi aeromobili per rafforzare e modernizzare la flotta, processo in stato di avanzamento per il quale è previsto l'arrivo di sei Airbus A330neo e quattordici Boeing 737 MAX, nei modelli MAX 8 e MAX 10.