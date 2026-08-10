Airbnb conferma la crescita del segmento hotel

Il debutto del segmento hotel su Airbnb è stato il tema dominante della conference call sui risultati del secondo trimestre 2026 della società, tenutasi giovedì scorso, come riporta Travel Weekly. “L'iniziativa nel settore alberghiero sta andando significativamente meglio di quanto mi aspettassi, e avevo aspettative elevate”, ha dichiarato il ceo e cofondatore di Airbnb, Brian Chesky, rispondendo a una delle domande. Chesky ha affermato di non essere sicuro di come gli hotel sarebbero stati accolti, considerando che Airbnb è conosciuta per le abitazioni, ma è rimasto sorpreso dalle performance.

“Dopo che abbiamo iniziato a contattare gli hotel, le cose sono cambiate e ciò che stiamo vedendo ora è un enorme interesse da parte degli hotel che vogliono essere presenti su Airbnb”, ha affermato.

La settimana scorsa, Airbnb ha annunciato una partnership con l'operatore alberghiero boutique Lark per portare oltre 75 strutture sulla piattaforma Airbnb. Lou Zameryka, responsabile globale di Airbnb per le partnership con gruppi alberghieri e di connettività, ha confermato che tutte le strutture di Lark negli Stati Uniti saranno inserite sulla piattaforma.

Analogamente ai trimestri precedenti, gli hotel rappresentano ancora una percentuale a una cifra delle notti prenotate sulla piattaforma. Tuttavia, il segmento sta crescendo a una velocità tre volte superiore rispetto al business delle case.

Chesky ha inoltre affermato che la presenza degli hotel accanto alle abitazioni sulla piattaforma non ha infastidito i clienti né gli host. Per quanto riguarda gli ospiti, hanno osservato che il 35% degli ospiti che hanno soggiornato per la prima volta in un hotel è tornato su Airbnb per prenotare un'abitazione: “In sostanza, l'uno rafforza l'altro, e questa è la teoria di base di Airbnb. Accelereremo decisamente, visto il riscontro che abbiamo ricevuto. E siamo concentrati non solo sui mercati con vincoli dal lato dell'offerta, ma su tutti i mercati”.