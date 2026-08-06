Airbnb, al via in Spagna la prenotazione di transfer e auto a noleggio

Airbnb evolve il suo modello avvicinandosi sempre di più a una piattaforma di prenotazioni di viaggi.
Il sito che è diventato sinonimo di ‘affitti brevi’, dopo aver lanciato la prenotazione di servizi alberghieri, ora approda in Spagna con la vendita di transer aeroportuali e auto a noleggio.
Come riporta preferente.com il primo servizio viene offerto tramite Welcome Pickups, mentre la prenotazione di auto a noleggio sarà possibile direttamente dalla piattaforma senza ricorrere a siti di comparazione esterni o a fornitori locali separati.
Inoltre, Airbnb offre un servizio di deposito bagagli in collaborazione con Bounce.
Remo Vangelista