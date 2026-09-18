L’Africa chiede misure per facilitare il turismo intra-africano

Gli operatori del turismo, riuniti alla 22ª edizione dell’Akwaaba African Travel Market a Lagos (Nigeria), hanno sollecitato un incremento del turismo intra-africano.

Come riporta traveldailynews.com, tra i temi sollevati durante l’evento c’è stato quello della semplificazione delle procedure per i visti, proprio per facilitare gli spostamenti all’interno del continente. Gli operatori hanno citato l’abolizione dell’obbligo di visto per i viaggiatori nigeriani diretti in Kenya come esempio di modifica normativa favorevole agli spostamenti tra paesi africani. E hanno sollecitato altri Paesi ad adottare approcci simili.

Il ministro del Turismo, delle Arti e della Cultura del Gambia, Abdoulie Jobe, a capo di una delegazione presente alla fiera del turismo, ha auspicato l’adozione di politiche e infrastrutture efficaci per incoraggiare gli africani a viaggiare all’interno del continente.