L’aeroporto di Malpensa avvia una nuova fase di sviluppo, con circa 600 milioni di euro di investimenti programmati entro il 2029. Di questi, 50 milioni saranno riservati alla tecnologia. Mentre 100 milioni saranno stanziati per allargare il Terminal 1 di Malpensa, quello principale, soprattutto sul lato dei voli intercontinentali. Un impegno finanziario enorme per ringiovanire e migliorare il principale scalo del Nord Italia. Contemporaneamente 150 milioni saranno dedicati all’altro scalo Sea di Linate, come riporta corriere.it.

Al centro degli investimenti annunciati c’è il progetto T1XL, con 15mila metri quadrati di nuovi spazi e la riqualificazione dei 28mila mq attuali. Un intervento funzionale all’ampliamento della rete internazionale dello scalo, che ha visto una grande crescita sul lungo raggio e dai mercati extraeuropei. Nello specifico, il progetto punta a migliorare la gestione dei flussi di persone, rendere più efficiente la gestione bagagli (aumenteranno i nastri per i voli extra Schengen) riducendo la parte di lavoro manuale e sarà ampliata l’offerta commerciale e di ristorazione, importante componente economica per Malpensa.

I lavori alla “Porta di Milano” sono iniziati nel dicembre 2025 e dureranno circa tre anni, con una prima parte operativa già dall’estate del 2027.