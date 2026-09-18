Atlantic Airways, dal 2027 diretto Milano-isole Faroe

“Sembrano lontane. Ma non lo sono”. Ha esordito così a Milano Sølvi Jespersen, sales & marketing director di Atlantic Airways, presentando il nuovo volo diretto da Milano Malpensa alle Isole Faroe, che partirà nel 2027. La nuova rotta, già prenotabile, collegherà una volta alla settimana l’Italia con l’arcipelago della Danimarca di 18 isole nel Nord Atlantico, tra Islanda e Norvegia.

Il collegamento sarà operato ogni mercoledì dal 2 giugno al 1° settembre 2027. Il volo verso Vágar, a circa 45 minuti dalla capitale Tórshavn, dura circa 3 ore e un quarto, con partenza alle 15.20 e arrivo alle 17.35; il ritorno è previsto alle 10.05, con arrivo a Malpensa alle 14.20. Le tariffe prevedono condizioni dedicate ai tour operator, fanno sapere durante la presentazione alla stampa.

“Milano copre un bacino importante, con tanti collegamenti con il resto d’Italia, ma anche con i mercati di Svizzera e Austria”, ha spiegato Jespersen.

La nuova tratta copre quella considerata la stagione migliore per visitare le Faroe, anche se l’interesse per la destinazione si sta estendendo ad altri periodi dell’anno. “Vogliamo far conoscere sempre di più le Faroe anche attraverso la cucina e la vita locale. Molte destinazioni stanno diventando sempre più uguali tra di loro, noi cerchiamo di mantenere la nostra autenticità”, ha detto Guðrið Højgaard, ceo di Visit Faroe Islands.

Atlantic Airways dispone inoltre di due strutture alberghiere: una accanto all’aeroporto e l’Hilton Garden Inn, indicato come l’unico della Scandinavia.