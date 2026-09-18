Ncl, apre il secondo molo a Great Stirrup Cay

È entrato ufficialmente in funzione il secondo molo a Great Stirrup Cay, l’isola privata di Norwegian Cruise Line. A confermare l’inizio delle operazioni è stata la stessa compagnia di crociere, attraverso un post pubblicato su Facebook.
L’apertura del nuovo approdo contribuirà a potenziare la capacità sull’isola, consentendo l’arrivo in contemporanea di due navi Ncl.
Secondo quanto riporta Travel Weekly, la posizione del modo rappresenta un vantaggio in caso di maltempo. Prima della sua apertura, infatti, le ammiraglie che facevano scalo a Great Stirrup Cay potevano trasferire i passeggeri sull’isola esclusivamente tramite piccole imbarcazioni di collegamento. Un trasferimento impossibile in caso di condizioni climatiche avverse.
La presenza simultanea di due navi sull’isola consentirà inoltre a Norwegian Cruise Line di incrementare le visite nel nuovo parco acquatico Great Tides Waterpark, inaugurato lo scorso 4 settembre.
Remo Vangelista