Sono 22 gli appuntamenti in tutta Italia che Costa Crociere ha previsto per le sue Black Night, un roadshow nazionale pensato per incontrare gli agenti di viaggi, aggiornarli sulle novità e sostenere la nuova stagione commerciale.

Il progetto, che quest’anno coinvolgerà oltre 2200 dettaglianti, nasce con un obiettivo chiaro: accompagnare le agenzie di viaggi in una fase decisiva dell’anno offrendo strumenti, contenuti e argomenti commerciali concreti per dare ulteriore impulso alla chiusura del 2026, stimolare lo sviluppo dell’early booking e aprire con forza la programmazione 2027.

“Le Black Night - dichiara Diego Stacciuoli, head of trade marketing Italia - non sono semplicemente un calendario di eventi, ma il primo passo di un piano di attività strategiche che accompagnerà i nostri partner della distribuzione lungo tutto il 2027. Vogliamo essere al fianco delle agenzie di viaggi con iniziative concrete, capaci di trasferire valore, rafforzare la conoscenza del prodotto e creare nuove opportunità commerciali. Il trade è per Costa un alleato fondamentale: per questo continuiamo a investire in formazione, contenuti, servizi e strumenti pensati per supportare il lavoro quotidiano degli agenti”.

Al centro degli incontri ci saranno la Winter Super Promo, attiva fino al 3 novembre, l’evoluzione della piattaforma Sea&Land e i nuovi concept degli itinerari, pensati per rendere ancora più riconoscibile e distintiva l’esperienza Costa.

“Gli eventi post-estate rappresentano da sempre un momento molto atteso dai nostri partner e particolarmente importante per noi - commenta Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere -. Quest’anno con le Black Night abbiamo scelto di ripartire subito con una presenza forte e capillare sul territorio, perché crediamo che la relazione con le agenzie di viaggi sia oggi, più che mai, un fattore determinante. I 22 eventi sono un investimento significativo e offriranno a tutto il team commerciale l’opportunità di condividere le numerose novità, ascoltare le esigenze del mercato e fornire strumenti utili per affrontare al meglio l’ultima parte dell’anno e accelerare sul 2027. Vogliamo rinnovare il nostro impegno al fianco delle agenzie, valorizzando l’unicità dell’offerta Costa e rafforzando insieme la spinta commerciale”.