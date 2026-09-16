Il viaggio in autobus cambia passo e intercetta nuove abitudini. L’analisi FlixBus sulle prenotazioni di giugno, luglio e agosto dal 2023 al 2026 (che ha coinvolto oltre 300 città italiane del network) mostra la crescita della montagna e delle destinazioni di medie dimensioni.

Tra le mete in ascesa Oulx, Courmayeur e Cortina d’Ampezzo, che rispetto al 2025 guadagnano rispettivamente 25, 5 e 14 posizioni. Oltre i confini nazionali avanzano Coira, Maribor e Chambéry.

Più contenuta la corsa del mare, con Rimini, Riccione, Alba Adriatica e Gallipoli che perdono due posizioni.

Le destinazioni emergenti

Tra le città emergenti salgono Reggio Emilia (+12 posizioni sul 2025), Foligno, (+8), Rovereto, Cuneo e Livorno (+7). Nel Mezzogiorno avanzano Brindisi (+5), Benevento ed Enna, (+4).

Cresce la domanda per le tratte operate da FlixBus verso i principali aeroporti italiani. Bergamo-Orio al Serio entra nella top 10 delle destinazioni più prenotate in Italia, Malpensa guadagna diciannove posizioni dal 2023 e Catania-Fontanarossa dodici in un anno.

Le tratte Orio al Serio-Rovereto e Fiumicino-L’Aquila balzano di 194 e 147 posti.

L’autobus guadagna terreno anche dove corre il treno, lungo le direttrici Torino-Milano e Milano-Verona.