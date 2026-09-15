Wizz Air lancia il nuovo volo Trieste-Pristina

Nuovo collegamento da Trieste a Pristina operato da Wizz Air. Il volo, che apre una porta tra la regione italiana e il Kosovo, prenderà il via il prossimo 19 dicembre 2026 e sarà operata due volte a settimana durante il picco della stagione invernale – ogni martedì e sabato – e tre volte a settimana durante quella estiva, ogni martedì, giovedì e sabato.

“Siamo lieti di arricchire ulteriormente il network di Trieste Airport grazie al nuovo collegamento diretto da/per Priština - ha commentato Fabio Gallo, amministratore delegato di Trieste Airport -. Le nuove connessioni, con la capitale del Kosovo e con Napoli già a partire dalla stagione invernale, confermano il rafforzamento della partnership tra Wizz Air e Trieste Airport e consentono di offrire ai nostri passeggeri un network sempre più ampio e attrattivo”.

La rotta risponderà a diverse esigenze di mobilità, dal turismo agli spostamenti per lavoro, studio e per visitare amici e familiari e contribuirà a rafforzare i legami turistici, culturali ed economici tra i due territori, offrendo ai passeggeri kosovari un accesso diretto a Trieste e al Nord-Est italiano, e ai viaggiatori del Friuli-Venezia Giulia una nuova porta d'accesso al Kosovo.

“Con il nuovo collegamento tra Trieste e Priština, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza in Friuli-Venezia Giulia e ampliamo le opportunità di viaggio tra il Nord-Est italiano e i Balcani, dove siamo già presenti con il collegamento per Tirana. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri passeggeri una nuova destinazione internazionale, pensata per avvicinare persone, territori e opportunità, e di continuare a investire nella connettività dello scalo di Trieste” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air.