creo travel e l’Indonesia d’inverno, una meta alternativa

L’Indonesia come scommessa invernale. È questa la proposta di creo travel, che invita le agenzie di viaggi e i clienti a scoprire il Paese anche oltre il binomio consolidato con il mare.

Tra novembre e marzo, la stagione più umida porta con sé una maggiore variabilità climatica. Ma considerare questo elemento come un limite assoluto significa rinunciare a un altro modo di vivere la destinazione. “Parliamo di un clima tropicale: possono verificarsi rovesci anche intensi, spesso concentrati in alcuni momenti della giornata e alternati a schiarite. L’importante è spiegare correttamente cosa aspettarsi e costruire il viaggio in modo coerente con la stagione. In questo periodo troviamo un’Indonesia meno affollata, estremamente verde e con ritmi più distesi” spiega Manuele Magrini, product manager Indonesia del t.o.

Il prodotto allora proporrà Java, che unisce il patrimonio culturale di Yogyakarta, Borobudur e Prambanan ai paesaggi vulcanici del Bromo e dell’Ijen; Sumatra, che apre a foreste tropicali e territori lontani dai grandi flussi, Sulawesi, che conserva culture e tradizioni profondamente radicate. E ancora, Flores e Komodo, che combinano paesaggi vulcanici, risaie e villaggi con navigazioni tra isole e baie e l’incontro con i celebri varani. Per i viaggiatori più esperti, lo sguardo può spingersi ancora oltre, verso Sumba, con le sue tradizioni ancestrali, le Molucche, le storiche isole delle spezie, il Kalimantan, porta d’accesso alla natura del Borneo indonesiano e Raja Ampat e gli arcipelaghi più remoti dell’est del Paese.

Anche Bali può essere vissuta oltre la dimensione balneare: Ubud, Sidemen e Munduk raccontano un’isola di spiritualità, risaie, cascate, piccoli centri e vita locale

“Il lavoro dei prossimi mesi sarà quindi anche quello di supportare le agenzie nell’individuazione della proposta più adatta, fornendo gli strumenti necessari per raccontare correttamente la destinazione e trasformare la stagionalità da possibile obiezione a elemento consapevole nella costruzione del viaggio” conclude Magrini.