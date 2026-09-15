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Omio integra Twiliner per viaggi notturni in Europa

Un nuovo ingresso nella piattaforma Omio. Il player di viaggi multimodali ha infatti integrato Twiliner nella propria offerta, consentendo ai viaggiatori di accedere a una nuova esperienza premium di viaggio notturno in autobus attraverso l’Europa.

Twiliner è pensato per chi desidera sfruttare al meglio le ore notturne: salire a bordo del bus in centro città la sera, dormire durante il tragitto e svegliarsi in una nuova destinazione la mattina seguente. Il servizio premium comprende sedili completamente reclinabili, biancheria da letto, Wi-Fi a bordo e servizi studiati nei minimi dettagli.

“I viaggiatori desiderano avere maggiore scelta nel modo in cui si spostano in Europa, soprattutto quando si tratta di viaggi notturni confortevoli e senza stress – dice Facundo Viguie Aleman, cmo di Omio -. Integrando Twiliner su Omio, rendiamo più semplice scoprire e prenotare un’esperienza premium in autobus notturno, che permette di viaggiare mentre si dorme e di arrivare a destinazione pronti per affrontare la giornata”.

La partnership amplia la gamma di soluzioni di viaggio notturne e multimodali disponibili tramite Omio. I servizi prenotabili al momento sono sulle tratte che collegano Amsterdam a Zurigo attraverso Rotterdam, Bruxelles, Lussemburgo e Basilea e Barcellona a Zurigo attraverso Girona e Berna.

Attualmente Twiliner offre partenze quasi giornaliere su entrambe le tratte e ha annunciato l’intenzione di ampliare la propria rete nei prossimi anni, con l’obiettivo di collegare circa 30 destinazioni europee.

“Twiliner nasce da un’idea semplice: viaggiare di notte attraverso l’Europa può essere abbastanza confortevole da non dover scegliere tra riposarsi e raggiungere la propria destinazione – spiega Luca Bortolani, ceo di Twiliner -. Tuttavia, nessun operatore può, da solo, rendere il viaggio sostenibile la scelta più naturale: è necessario un ecosistema di partner che collaborino tra loro. Essere presenti su Omio significa permettere a un maggior numero di viaggiatori di scoprire questa possibilità”.

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