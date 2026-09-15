Costa Crociere: on air la nuova campagna per l’inverno

Già live in Francia e prossimamente in Spagna, sarà on air in Italia fino a fine ottobre la nuova campagna di comunicazione che Costa Crociere dedica alla stagione invernale. Sei i soggetti creativi: tre dedicati a Caraibi, Canarie e Mediterraneo, e tre ispirati ad alcune delle esperienze in mare. Accanto agli itinerari, la creatività firmata da LePub, global creative partner di Costa Crociere, accende infatti i riflettori su esperienze capaci di trasformare il viaggio in qualcosa di davvero unico, come la navigazione davanti ai Moai dell’Isola di Pasqua, l’attraversamento del leggendario Capo Horn o la Sea Destination Baía de Copacabana, che permette di ammirare dal mare lo spettacolo di Rio. L’invito di Costa è di vivere il mondo da una prospettiva diversa, trasformando ogni viaggio in un’occasione di scoperta e meraviglia.

La campagna prevede una pianificazione omnicanale che coinvolgerà TV, Connected TV, digital e social media.

In Italia l’attività di comunicazione sarà supportata anche da una presenza Out Of Home ad alta visibilità a Milano, con una domination presso Stazione Cadorna e una presenza strategica nei principali punti di passaggio della città, dai maxi LED di Stazione Centrale al circuito M4, fino ai totem digitali di CityLife.