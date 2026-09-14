Marriott porta il lusso all inclusive in Emea con The Ritz-Carlton, Kemer

Arriva il primo resort luxury all inclusive nell’area Emea di Marriott International. Situato a Kemer, nella regione di Antalya, il resort andrà sotto il marchio The Ritz-Carlton. The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive offrirà un servizio unico e un’estetica elegante, insieme ad un’esperienza immersiva in una delle destinazioni costiere più ricercate della Turchia.

“La firma dell’accordo per The Ritz-Carlton, Kemer, all inclusive riflette il nostro costante impegno nell’espandere il portfolio luxury di Marriott nelle destinazioni leisure più ricercate in Europa, Medio Oriente e Africa – dice Neal Jones, presidente, Europe, Middle East & Africa di Marriott International -. Il progetto testimonia l’evoluzione del segmento dei resort di lusso, dove gli ospiti sono sempre più alla ricerca dell’eccezionale servizio, del design raffinato e delle esperienze personalizzate che contraddistinguono The Ritz-Carlton, proposti all’interno di un resort all-inclusive completamente immersivo.”

Previsto in apertura nel 2028, The Ritz-Carlton, Kemer, all inclusive sorgerà tra i boschi e oltre 1,2 chilometri di costa. Il resort offrirà 141 camere e suite, oltre a un’esclusiva collezione di ville, studiate per garantire un’esperienza ancora più riservata e di livello superiore. La struttura proporrà un’ampia offerta gastronomica e diversi bar all’interno del suo concept all inclusive, oltre a spazi interni ed esterni pensati per intrattenimento, celebrazioni ed eventi. I servizi previsti saranno concepiti per soddisfare ospiti di tutte le età e comprenderanno un centro fitness all’avanguardia, diverse piscine interne ed esterne, una spa, un kids club e un centro sportivo con campi da tennis e padel.

Il resort nasce da un accordo fra Marriott e Özak GYO. “In Özak consideriamo il turismo uno dei pilastri strategici della nostra visione di crescita a lungo termine - dice Ahmet Akbalýk, presidente del consiglio di amministrazione -. Stiamo unendo l’esperienza maturata nel nostro percorso nel settore turistico, iniziato nel 2004 con il nostro primo resort di lusso e caratterizzato da numerose iniziative pionieristiche, alle capacità di sviluppo immobiliare insieme all’expertise di Ela Hospitality. Progettiamo le nostre strutture attorno alle aspettative e alle esigenze dei nostri ospiti. Con The Ritz-Carlton, Kemer stiamo facendo leva su questa esperienza per entrare in un nuovo segmento dell’ospitalità di lusso, sviluppando un resort con un’esperienza di vacanza perfettamente in sintonia con l’unicità della sua posizione”.