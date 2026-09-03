Non solo soggiorni: Marriott entra nell’arena dei viaggi attraverso le sue strutture lusso e lancia The Luxury Collection Expeditions, una collezione che estende il ruolo del marchio come punto di riferimento per le destinazioni, andando oltre il semplice soggiorno in hotel e immergendosi nella cultura e nel carattere dei luoghi.

The Luxury Collection ha promosso l'arte dell'esplorazione attraverso un portfolio globale di oltre 130 hotel e resort in più di 40 paesi e territori, ognuno dei quali riflette il patrimonio, il carattere e lo spirito della propria destinazione. Con Expeditions, il marchio si basa su questa eredità, posizionando ogni hotel come porta d'accesso a una scoperta culturale più profonda, con storici, artigiani, chef, viticoltori, ambientalisti e altri esperti locali che guidano gli ospiti tra vigneti, laboratori, cucine, siti archeologici ed ecosistemi naturali.

“Noi di The Luxury Collection crediamo da sempre che una destinazione si riveli attraverso le sue persone, i suoi rituali e i suoi paesaggi, e attraverso la conoscenza tramandata nel tempo - dice Bruce Rohr, vicepresidente e responsabile globale del brand The Luxury Collection -. Le Expeditions sono la naturale espressione di questa convinzione: invitiamo i nostri ospiti ad avventurarsi oltre le mura del loro hotel e a immergersi nel tessuto pulsante di un luogo, dove una guida esperta e il contesto culturale favoriscono una comprensione più profonda e personale della destinazione.”

Le spedizioni di The Luxury Collection sono offerte attraverso tre diverse tipologie, ognuna delle quali propone un percorso di scoperta unico, condividendo al contempo l'impegno per l'autenticità culturale, la competenza e un'ospitalità di alto livello.

Si hanno quindi i Private Tailored Journeys, itinerari personalizzati di più giorni, creati in base agli interessi di ciascun ospite, che collegano gli hotel Luxury Collection con trasporti privati, conoscenze locali e accesso alla cultura in diverse destinazioni. Ogni itinerario considera ogni tappa non come una visita a sé stante, ma come parte di una narrazione regionale interconnessa che si arricchisce di significato e prospettiva man mano che il viaggio procede. Tre le destinazioni: il Giappone, con il Viaggio Imperiale tra Tokyo, Kyoto e Nara in 10 giorni, l’Italia con il Grand Italia Rally, che mette gli ospiti al volante di un'auto d'epoca italiana in un percorso di sei notti da Milano a Venezia e Firenze, prima del ritorno a Milano e la Grecia con The Aegean Odyssey, che collega Mykonos, Paros e Santorini con trasferimenti privati in elicottero e yacht.

Ma è possibile anche vivere Esperienze di un giorno, con attività mirate che mettono in risalto un'arte specifica, una tradizione culinaria, una pratica culturale o un ambiente naturale, rivelando un aspetto più profondo della destinazione e infine Residencies & Collaborations, programmi a tempo limitato che permettono agli ospiti di entrare in contatto diretto con viticoltori, scienziati, ambientalisti e personalità culturali di spicco, attraverso l'apprendimento condiviso e la partecipazione attiva. Spaziando tra diverse discipline, dall'enologia alle scienze marine, i programmi pongono la conoscenza specialistica al centro dell'esperienza degli ospiti e creano opportunità per contribuire, creare e imparare insieme a coloro che stanno plasmando i rispettivi settori.

La collezione inaugurale comprende 10 Expeditions in destinazioni del Nord America, Europa, Asia e Caraibi, che svelano il patrimonio culturale, l'artigianato, la gastronomia, gli ecosistemi e le pratiche di benessere di destinazioni in tutto il mondo. La Luxury Collection svelerà ulteriori viaggi quest’autunno, continuando ad espandere la piattaforma nel suo portfolio globale.