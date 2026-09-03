In aumento il traffico passeggeri dell’aeroporto del Cairo

Cresce il traffico aereo negli scali egiziani. Ad agosto l’aeroporto internazionale del Cairo ha servito 3.133.767 passeggeri, con un aumento del 9% rispetto all’anno precedente quando i passeggeri transitati erano stati 2.869.522. I movimenti aerei sono, invece, aumentati dell’11% arrivando a 22.053.

“Questo aumento si inserisce nel contesto degli sforzi compiuti dal Ministero dell’Aviazione Civile e dalla Egyptian Holding Company for Airports and Air Navigation per migliorare le operazioni e i servizi dell’aeroporto del Cairo” ha dichiarato la società di gestione dello scalo Cairo Airport Company, ricordando che sono in corso lavori per la costruzione di un quarto terminal. Il 25 agosto, inoltre, le autorità hanno avviato i test di un sistema radar di sviluppo russo, noto come Galaxy, presso la torre di controllo dell’aeroporto, nell’ambito di un più ampio ammodernamento delle infrastrutture di navigazione, delle piste e delle strutture aeroportuali.