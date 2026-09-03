Ryanair chiede l’intervento dell’Ue dopo il guasto ai sistemi Atc in Grecia

Secondo Ryanair, un guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo in Grecia avrebbe causato ritardi a 37 voli coinvolgendo circa 7mila passeggeri.
In seguito a questo, come riporta traveldailynews.com, la low cost ha chiesto all’Unione europea di accelerare la riforma del sistema di controllo del traffico aereo.
Secondo Ryanair, si sarebbe trattato del quarto guasto definito ‘grave’ ai sistemi Atc negli ultimi 12 mesi nel Paese. Il vettore ha anche sottolineato come il problema diventi particolarmente rilevante durante l’alta stagione estiva, quando la Grecia gestisce volumi considerevoli di traffico turistico.
La compagnia aerea ha anche chiesto alla Commissione europea di intraprendere ulteriori azioni in merito alle prestazioni della gestione del traffico aereo in tutta Europa, compresi gli investimenti in infrastrutture, il personale e l’individuazione delle responsabilità per i ripetuti disservizi.
Remo Vangelista