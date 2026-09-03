Passo indietro per la Thailandia, che ha deciso di tornare alla misura dei trenta giorni di esenzione del visto, contro i 60 precedente, a partire dal 15 settembre. Il provvedimento riguarderà i turisti provenienti da 60 Paesi tra cui anche l’Italia. La decisione è stata presa dal Parlamento di Bangkok a seguito dei troppi reati commessi da alcuni cittadini stranieri.

L’Autorità del Turismo della Thailandia (TAT) informa i visitatori stranieri che le nuove categorie di esenzione dal visto di 30 e 15 giorni, insieme ai requisiti aggiornati per ottenere il visto all’arrivo, entreranno in vigore il 15 settembre 2026. Il nuovo quadro normativo sostituirà l’esenzione dal visto di 60 giorni in vigore in Thailandia, che terminerà alla stessa data. I relativi annunci del Ministero dell’Interno sono stati pubblicati nella Gazzetta Reale il 31 agosto 2026.

Il nuovo regime non è retroattivo e prevede l’ingresso fino al 14 settembre 2026 con timbro valido 60 giorni e poi dal giorno successivo solo per 30 giorni. Chi si trova già nel Paese conserva il periodo concesso all’arrivo.