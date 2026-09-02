Canarie, i prezzi degli hotel toccano livelli record

Tariffe in impennata per le Canarie. Gli hotel dell’arcipelago hanno visto i principali indicatori raggiungere livelli record, con un ricavo medio per camera disponibile arrivato a 104,6 euro nell’ultimo anno, pari a un aumento del 6,6% rispetto all’anno precedente.
Di conseguenza, come riporta preferente.com, è aumentata anche la tariffa media giornaliera, arrivata a 127,3 euro con un +6,7%.
Delle 47 destinazioni turistiche analizzate, il RevPAR è aumentato in 43 mete, con tassi di crescita a doppia cifra in 15 di queste.
Meloneras, nel sud di Gran Canaria, si conferma la località con la tariffa media giornaliera più alta: 249,23 euro. Segue Playa de El Duque, a Tenerife, con 231,05 euro.
Remo Vangelista