Nobu Hotel ha aperto la sua prima struttura a Madrid

Il Nobu Hotel Madrid ha aperto il 1° settembre in Calle Alcalá, tra Plaza de Cibeles e Puerta del Sol, il primo tassello dei 28 progetti in pipeline per il gruppo. La struttura, la prima del marchio di Robert de Niro nella capitale spagnola e la quinta in Spagna, che si aggiunge a quelle già operative a San Sebastián, Barcellona, Marbella e Ibiza, dispone di 50 camere e suite e quattro ristoranti, di cui uno sulla terrazza panoramica, come riporta Hosteltur.

Gli spazi comuni e i ristoranti sono stati progettati da Studio Gronda, sotto la direzione di Diego Gronda, con riferimenti e ispirazioni che richiamano la storia della città.

L’offerta gastronomica è uno dei pilastri della proposta del nuovo hotel, come di consueto nelle strutture Nobu. Nello specifico, il Ristorante Nobu presenta a Madrid la cucina giapponese con influenze peruviane di Nobu Matsuhisa. Ai piatti caratteristici del marchio si aggiungono preparazioni con ingredienti legati alla tradizione gastronomica spagnola, provenienti dalle Canarie e dal Mediterraneo.

A completare l’offerta si aggiungono un'area benessere, una palestra e servizi per gli ospiti come i letti Nobu Signature, il servizio di ristorazione Nobu in camera e l'accesso prioritario al ristorante per gli ospiti dell’hotel.