Air Cairo, visto gratuito per chi fa scalo a Hurghada

Air Cairo offre un visto di transito gratuito di 96 ore per i passeggeri in arrivo e in transito presso l’aeroporto internazionale di Hurghada. La novità trasforma il semplice scalo in una vera e propria opportunità di viaggio, permettendo di aggiungere una breve esperienza in Egitto al proprio itinerario prima di proseguire verso la destinazione finale.

Chi transita da Hurghada può uscire dall’aeroporto e scoprire la città, con le sue spiagge, il mare e le numerose opportunità di svago, trasformando il tempo di attesa in una parentesi di vacanza

Grazie all'ampia rete di voli interni di Air Cairo, è inoltre possibile proseguire alla scoperta di alcune delle destinazioni più iconiche dell’Egitto. È un modo diverso di concepire il viaggio, in linea con la strategia di Air Cairo che, attraverso l’ampliamento del proprio network, punta a offrire ai viaggiatori itinerari sempre più flessibili e ricchi di esperienze.

La nuova opportunità si inserisce infatti nel progetto di sviluppo dei collegamenti verso l’Africa orientale, con Nairobi, Zanzibar e Mombasa raggiungibili dall’Italia attraverso Hurghada.