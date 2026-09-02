Etihad: campagna‘Beyond Borders’da venti miliardi

Si chiama ‘Beyond Borders’ la nuova campagna internazionale che vuole promuovere un nuovo capitolo per Etihad, un piano a lungo termine per il quale il vettore è pronto a investire 20 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni in nuovi aeromobili, prodotti e l'esperienza dei passeggeri.

Nella promozione il vettore del Golfo non ha voluto usare attori famosi ma storie reali di 5 persone i cui viaggi personali li hanno portati oltre i confini e in nuovi campi tra Abu Dhabi, Nairobi, New York, Phuket e Parigi.

Antonoaldo Neves, ceo di Etihad Airways, ha detto che le ambizioni della compagnia aerea riflettono quelle di Abu Dhabi stessa: “Ogni percorso che voliamo, ogni ospite che portiamo e ogni partnership che costruiamo riflette la stessa ambizione da cui è stata costruita Abu Dhabi”. Secondo il manager, Abu Dhabi ha dato alla compagnia aerea la sua “identità” e “scopo”, aggiungendo che lo sviluppo di Etihad negli ultimi 23 anni è stato plasmato dall’ambizione.

In questo contesto Etihad vuole anche a far crescere la sua rete globale verso oltre 150 destinazioni. Neves ha descritto Beyond Borders come la “lente” attraverso la quale la compagnia aerea affronterà la sua crescita futura. “Dove gli altri si fermano alla frontiera, noi andiamo oltre”, ha detto.