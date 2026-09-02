Kevin Pimpinella new entry nel management di Aeroitalia

Kevin Pimpinella entra nel management di Aeroitalia con il ruolo di head of institutional affairs, external relations & strategic development. Il nuovo manager, nato nel 1998, ha maturato esperienze nell’ambito della consulenza strategica, delle relazioni istituzionali e dello sviluppo di progetti complessi.



“Nel nuovo incarico - si legge in una nota della compagnia - Pimpinella sarà responsabile delle relazioni istituzionali ed esterne della compagnia e contribuirà alle attività di sviluppo strategico, supportando il management nel dialogo con istituzioni, autorità, associazioni di categoria e stakeholder, nonché nello sviluppo di partnership e nuove opportunità di crescita”.



Prima dell’ingresso in Aeroitalia ha lavorato in EY, nell’area Strategy & Transactions, e successivamente in Confagricoltura, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Strategia ed Executive Assistant del Presidente.