TTG Italia
Italian Exhibition Group

Kevin Pimpinella new entry nel management di Aeroitalia

Kevin Pimpinella new entry nel management di Aeroitalia

Kevin Pimpinella entra nel management di Aeroitalia con il ruolo di head of institutional affairs, external relations & strategic development. Il nuovo manager, nato nel 1998, ha maturato esperienze nell’ambito della consulenza strategica, delle relazioni istituzionali e dello sviluppo di progetti complessi.

“Nel nuovo incarico - si legge in una nota della compagnia - Pimpinella sarà responsabile delle relazioni istituzionali ed esterne della compagnia e contribuirà alle attività di sviluppo strategico, supportando il management nel dialogo con istituzioni, autorità, associazioni di categoria e stakeholder, nonché nello sviluppo di partnership e nuove opportunità di crescita”.

Prima dell’ingresso in Aeroitalia ha lavorato in EY, nell’area Strategy & Transactions, e successivamente in Confagricoltura, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Strategia ed Executive Assistant del Presidente.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana