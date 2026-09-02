JetBlue, ok della Faa all’acquisto degli slot di Spirit all’aeroporto La Guardia

JetBlue si appresta a rilevare gli slot di Spirit Airlines all’aeroporto La Guardia di New York. La Faa ha, infatti, approvato in via preliminare l’acquisto da parte del vettore di 22 slot.
“L’approvazione della vendita dei 22 slot di Spirit a JetBlue garantisce che le scarse risorse dello spazio aereo pubblico vengano restituite al servizio commerciale attivo, secondo un modello di business a basso costo collaudato”, ha precisato la Faa in una comunicazione riportata da Travel Weekly.
JetBlue si è aggiudicata i diritti di acquisto degli slot di Spirit lo scorso luglio, tramite un’asta fallimentare che si è tenuta nell’ambito delle procedure di liquidazione della low cost statunitense.
Con un’offerta di 58,5 milioni di dollari JetBlue ha superato Frontier, che aveva offerto 57,5 milioni di dollari.
L’acquisto degli slot di Spirit consentirà a JetBlue di operare fino a 12 voli in più sullo scalo di New York, passando da 31 a 53 slot giornalieri.
Remo Vangelista