Windstar Cruises e la spinta per il Sud Italia

Un’Italia fuori dalle rotte più comuni. È questo il nuovo itinerario ‘Bella Italia – A Southern Italian Romance’ che Windstar Cruises ha iniziato a proporre dall’estate 2026 a bordo di Wind Surf, veliero da 342 ospiti.

Il cuore dell’itinerario è il Sud Italia, con un percorso che valorizza in particolare Calabria e Puglia e include scali come Reggio Calabria, Vibo Valentia, Taranto e Otranto, affiancandoli alle destinazioni italiane più conosciute. Una scelta che riflette la filosofia di Windstar Cruises che, grazie alle dimensioni contenute dei suoi yacht, può raggiungere porti, baie e comunità costiere difficilmente accessibili alle grandi navi, proponendo un’esperienza più intima e un rapporto più diretto con i territori.

Alla base della costruzione dell’originale itinerario c’è anche una motivazione personale. Janet Bava, chief commercial officer di Windstar Cruises, ha infatti un legame di lunga data con la Calabria, dove ha trascorso oltre venti estati e dove si è sposata. “Quando sono entrata in Windstar tre anni fa – commenta Bava -, uno dei miei obiettivi era far conoscere ai nostri ospiti il Sud Italia che gli italiani conoscono e amano, ma non soltanto le destinazioni presenti in ogni itinerario turistico.” Un progetto che nasce dalla volontà di creare esperienze autentiche, ma anche di generare un impatto positivo sui territori. “Non si tratta soltanto di creare esperienze straordinarie per i nostri ospiti – continua Bava - ma anche di sostenere le comunità locali che desiderano accogliere il turismo internazionale preservando al tempo stesso la cultura, le tradizioni, la cucina e lo stile di vita che rendono il Sud Italia così speciale”.

Il successo delle due partenze rappresenta un segnale significativo anche per il mercato italiano, conferma Gioco Viaggi, agente generale di vendita di Windstar Cruises in Italia. “Il riscontro ottenuto da questo nuovo itinerario conferma quanto la proposta Windstar sia in sintonia con una clientela che cerca un modo diverso di vivere il Mediterraneo: yacht di piccole dimensioni, destinazioni meno battute, un’atmosfera rilassata e soprattutto una forte attenzione ad una full immersion nella destinazione” commenta Chiara Lagioni, responsabile prodotto crociere di Gioco Viaggi.

E proprio qui, secondo Gioco Viaggi, si apre un’opportunità interessante per le agenzie italiane. “Non soltanto sul cliente crocierista esperto alla ricerca di nuovi itinerari, ma anche su una clientela abituata a viaggi ed esperienze di fascia alta che non necessariamente si identifica nella crociera tradizionale. Windstar permette infatti di proporre il viaggio in mare con un linguaggio e un’esperienza molto diversi” conclude Lagioni.

Il debutto di “Bella Italia – A Southern Italian Romance” si inserisce nella strategia di Windstar per rafforzare ulteriormente la propria presenza in Italia e nel Mediterraneo.

Un passaggio importante sarà il debutto di Star Explorer, il nuovo yacht della compagnia, previsto per dicembre 2026, che contribuirà ad ampliare la programmazione Windstar nel Mediterraneo anche oltre la tradizionale stagione estiva.