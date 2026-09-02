Il Mediterraneo d’inverno piace sempre più alle compagnie di crociera, in particolare nel segmento del lusso e delle navi di piccole dimensioni. Un’occasione importante per l’inbound dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, dal momentoiche offre una straordinaria opportunità di destagionalizzare l’offerta.

Ultimo caso quello di Explora Journeys, che ha dovuto spostare le sue unità lontano dal Medio Oriente a causa della guerra con l’Iran. Una mossa azzeccata dal momento che, come sostiene Chris Austin, presidente di Explora per il Nord America, sebbene le vendite per le crociere invernali nel Mediterraneo siano iniziate solo sette mesi prima della prima partenza, le prenotazioni sono state numerose. Tanto che, ha aggiunto, la compagnia sta valutando la possibilità di mantenere nel suo programma le crociere invernali nel Mediterraneo.

Le compagnie sorelle Oceania e Regent Seven Seas Cruises stanno entrambe effettuando la loro prima stagione invernale completa nel Mediterraneo quest’anno. Anche Celestyal Cruises navigherà nelle sue acque dopo che, quest’inverno, proprio come Explora ha spostato una nave lontano dal Medio Oriente con breve preavviso. Windstar, invece, programma già da tempo crociere nel Mediterraneo anche in inverno.

“Credo sia fantastico che sempre più viaggiatori stiano scoprendo che il Mediterraneo non si spegne quando finisce l’estate” ha affermato Janet Bava, chief commercial officer di Windstar. Gli itinerari invernali, spiega Travel Weekly, sono particolarmente apprezzati dai viaggiatori internazionali che hanno già visitato l’Europa e desiderano un’esperienza di viaggio più rilassante e coinvolgente al loro ritorno: “Proprio ciò che offre la bassa stagione” dichiara Nathan Hickman, senior vice president e chief sales officer di Oceania.

Prezzi più bassi e nuove esperienze

Anche i prezzi più bassi rappresentano un fattore di attrazione, ha aggiunto David Crooks, chief product officer per le crociere di World Travel Holdings. “Mi piace definire le crociere invernali nel Mediterraneo come la stagione più conveniente d’Europa - sostiene -. I viaggiatori sono attratti dalla minore affluenza di turisti, dai prezzi vantaggiosi e dall’opportunità di scoprire destinazioni iconiche con un ritmo più rilassato. Per molti clienti è un’occasione per vedere l’Europa in un modo diverso e spesso più autentico”.

Ci sono, inoltre, esperienze tipiche dell’inverno, come i mercatini di Natale e il Carnevale di Venezia a febbraio, aggiunge Bava. “Windstar ha riscontrato che le crociere di Capodanno in Europa sono particolarmente apprezzate” sostiene.

Regent Seven Seas programma nuove escursioni a terra e tour pre e post crociera per le festività, a complemento dei suoi itinerari in Europa. Un’escursione gratuita a Malaga, in Spagna, a dicembre include una visita al presepe della Cattedrale di Malaga e uno spettacolo privato di flamenco con dolci natalizi tradizionali.

Explora Journeys ha organizzato un concerto di Natale privato per gli ospiti nella Grotta di San Michele a Gibilterra.

Oltre alle esperienze stagionali e agli itinerari creati appositamente, le crociere spesso prevedono soste prolungate e pernottamenti in porto. Windstar, aggiunge Bava, non si limita a “trattare l’inverno come l’estate con un cappotto diverso” perché alcune attrazioni turistiche e ristoranti operano in modo diverso in bassa stagione. “Dobbiamo essere attenti a dove andiamo e a come costruiamo l’esperienza” aggiunge.

L’inverno offre una prospettiva diversa sul Mediterraneo, “non solo per le destinazioni, ma per l’intera esperienza che creiamo in questa stagione” conclude Austin.