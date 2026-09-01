A qualche anno di distanza dall’uscita dai listini di Parigi, Club Med torna in Borsa. Fosun - fondo cinese proprietario dell’operatore francese - ha depositato domanda di quotazione presso il mercato azionario di Hong Kong per Club Med Lifestyle Group, entità che comprende il t.o. e le altre società travel del gruppo.

Secondo quanto si apprende da borsaitaliana.it, in una nota l’amministratore delegato di Club Med, Stephane Maquaire, ha spiegato che “i proventi della prevista quotazione in Borsa saranno utilizzati per l’espansione e la modernizzazione della sua attività globale nel settore dei resort”.

La nuova entità, di cui Club Med sarà il fiore all’occhiello, prevede di gestire circa 85 resort entro il 2030.

“La creazione e il progetto di quotazione di Club Med Lifestyle Group, di cui Club Med rappresenta uno dei pilastri strategici, segnano una tappa importante nell’evoluzione dell’assetto azionario del nostro gruppo”, ha aggiunto Maquaire.