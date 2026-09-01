Spagna: l’Ente del Turismo chiede un piano di ripresa per Ceuta

Una cifra pari a 27,7 milioni di euro, con le agenzie di viaggi che registrano un tasso di cancellazione ad agosto pari al 90%. Questa la conta dei danni per Ceuta, che da luglio è alle prese con una crisi umanitaria e di sicurezza dovuta al massiccio afflusso di migranti dal Marocco, per la quale 5 giorni fa il governo di Madrid ha deciso di dichiarare per la primo volta lo Stato di emergenza.

La conta dei danni, come riporta nexotur.com, è stata stimata dalla Camera di Commercio di Ceuta. L’Ente per il Turismo ritiene che la ripresa dell’attività turistica non sarà immediata e mette in guardia in particolare sulle conseguenze per l’immagine turistica della località.

L’Ente ha dunque chiesto al Governo di i mobilitare risorse sufficienti per prevenire il ripetersi di tali eventi e di stabilire garanzie per la destinazione. Richiede inoltre l’approvazione di un piano di ripresa economica per Ceuta che includa il turismo tra le sue priorità.