American riaprirà dalla summer la tratta Barcellona-Charlotte

Era già operativa in passato, ma era stata cancellata a causa del Covid. Dopo sette anni di sospensione, dalla prossima stagione estiva American Airlines ricomincerà a operare la rotta Barcellona-Charlotte, nella Carolina del Nord, sulla costa orientale; una meta interessante per i viaggiatori che cercano di evitare voli con scalo nelle Americhe, all’incirca a metà strada tra Atlanta e Filadelfia o Washington, D.C.

American sembra non avere dubbi sulla redditività di questo nuovo collegamento dato che, come scrive Preferente, programmerà sei voli settimanali, operando con un Boeing 777 da 273 posti, e sarà l’unica compagnia aerea a servire questa rotta.

Con questa nuova aggiunta American diventa la principale compagnia aerea americana a Barcellona e mantiene voli regolari tutto l’anno da Filadelfia e Miami a Barcellona, oltre a collegamenti stagionali con Dallas, New York-JFK e Chicago.