Wizz Air migliora la propria App con li servizio My Journey

“In Wizz Air, il nostro Customer First Compass è molto più di una strategia: è il principio che guida il modo in cui sviluppiamo i nostri prodotti e servizi. Questa trasformazione dell’app Wizz Air rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno a offrire un’esperienza di viaggio più fluida, intuitiva e meno stressante”. Così la commercial officer della low cost Silvia Mosquera presenta My Journey, che offre ai passeggeri indicazioni più chiare, informazioni di viaggio più intelligenti e un accesso più semplice ai servizi di cui hanno bisogno durante ogni fase del loro viaggio.

La nuova esperienza My Journey sostituisce la precedente timeline dell’app con un percorso di viaggio moderno e più essenziale, più facile da consultare e in grado di fornire le informazioni giuste al momento giusto, prima della partenza. Tra le principali novità spicca la sezione Next Steps, un carosello scorrevole articolato in sette passaggi, che offre indicazioni di viaggio contestuali man mano che si avvicina l’orario di partenza.

Ogni funzionalità è stata progettata partendo da una domanda fondamentale: come possiamo rendere più semplice il viaggio dei nostri passeggeri? Siamo orgogliosi di ciò che i nostri team hanno realizzato e ancora più entusiasti di ciò che questo significa per i milioni di persone che viaggiano con Wizz Air”, conclude Mosquera.