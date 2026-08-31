JetBlue apre la seconda lounge BlueHouse a Boston

JetBlue continua a investire in esperienza di viaggio di livello superiore con l’apertura della seconda lounge BlueHouse al Terminal C dell’aeroporto internazionale di Boston Logan. “BlueHouse Boston offre un nuovo modo di vivere l’ospitalità attenta e i servizi di alto livello che si aspettano da JetBlue, sia a terra che in volo” dichiara Marty St. George, presidente di JetBlue.

Situata nella seconda città chiave della compagnia, interpreta l’ospitalità del New England ispirata alla storia, all’architettura residenziale, alla cucina e alla mixology di Boston e accoglie per lavorare, cenare, divertirsi in sala giochi e rilassarsi anche i passeggeri che viaggiano con tariffe Mint o Mint Flex. JetBlue ha inoltre esteso l’accesso gratuito a tutte le sue BlueHouse di Boston e New York a tutti i clienti Mint idonei nazionali e internazionali.

“Siamo entusiasti di estendere questa esperienza a un numero maggiore di clienti, prestando particolare attenzione all’accessibilità affinché le nostre lounge rimangano spazi confortevoli e accoglienti - afferma St. George -. BlueHouse rimane un vantaggio esclusivo per i nostri clienti più fedeli, mentre l’accesso tramite le tariffe Mint idonee offre ai clienti un ulteriore modo per rendere il viaggio ancora più gratificante”. Nelle prossime settimane JetBlue introdurrà anche Mint Base, una nuova tariffa per facilitare l’esperienza Mint a bordo.