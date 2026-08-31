Wizz Air volerà su Suceava da Torino a partire da metà dicembre

Nuovo investimento su Torino per Wizz Air, che dal prossimo 18 dicembre aggiungerà all’operativo una rotta su Suceava, in Romania. Un’aggiunta che si inserisce nello sviluppo sullo scalo piemontese derivato dall’apertura di una base da metà settembre.

Il nuovo collegamento sarà operativo due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, offrendo ai passeggeri un’opzione di viaggio comoda e diretta per scoprire una delle aree più affascinanti della Romania.

“Il nuovo collegamento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Wizz Air a Torino, che ha recentemente visto l’annuncio di quattro nuove rotte verso Breslavia, Danzica, Katowice e Praga - si legge in una nota congiunta - e che proseguirà con la prossima apertura della nuova base presso lo scalo piemontese. La base sarà operativa con due aeromobili, il primo a partire dal 14 settembre e il secondo dal 25 ottobre 2026, ampliando progressivamente l’offerta della compagnia. Un investimento che consolida il ruolo di Torino come punto di riferimento per la mobilità aerea del territorio e rafforza la connettività del Piemonte, con nuove opportunità di viaggio verso destinazioni italiane e internazionali”.