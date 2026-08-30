Emirates introduce la Premium Economy sui voli da Mauritius

Dal 1° settembre Emirates introdurrà la Premium Economy su due dei tre voli giornalieri tra Mauritius e Dubai, offrendo ai viaggiatori mauriziani maggiore flessibilità per raggiungere Dubai. La Premium Economy sarà disponibile sui voli EK703/704, operati con l’A380, e sui voli EK709/710, operati con un Boeing 777 riammodernato. Entrambi gli aeromobili wide-body saranno configurati con tre classi di servizio.

“La Premium Economy di Emirates - fa notare Oomar Ramtoola, manager di Emirates per le Isole dell’Oceano Indiano - offre ai viaggiatori una proposta interessante, con cabine eleganti e di livello superiore, pensate per chi desidera maggiore comfort e privacy durante i viaggi più lunghi. I nostri clienti in partenza da Mauritius potranno usufruire di questa esperienza fino a Dubai e, da qui, proseguire verso 70 destinazioni in Europa, Asia e nelle Americhe”.

I servizi

Nella Premium Economy di Emirates ogni sedile, largo 19,5 pollici, offre più spazio per le gambe e una maggiore reclinazione, oltre a un poggiatesta regolabile in sei posizioni, un poggiapiedi, prese per la ricarica dei dispositivi, un tavolino laterale con finitura in legno e uno schermo personale da 13,3 pollici per l’intrattenimento. I clienti che viaggiano in Premium Economy possono inoltre usufruire di un drink di benvenuto, seguito da piatti preparati con ingredienti stagionali e serviti su porcellane Royal Doulton, accompagnati da un’ampia selezione di bevande. Emirates offre, inoltre, kit di cortesia sostenibili, coperte e cuscini.