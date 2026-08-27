Emirates amplia la gamma di soluzioni per i propri clienti estendendo il cambio data gratuito a tutte le destinazioni del suo network e proponendo altre iniziative che consentono di personalizzare al massimo il viaggio, garantendo maggiore flessibilità.

Per prima cosa, intanto, continua la possibilità dei cambi di data gratuiti e illimitati per Dubai: i clienti che viaggiano verso questa destinazione possono modificare gratuitamente le date del proprio viaggio tutte le volte che ne hanno bisogno, indipendentemente dalla tipologia di tariffa. I cambi di data sono disponibili dalle tariffe Saver fino alle Flex in Economy e per le tariffe Special, Saver e Flex in Business Class. Le tariffe Economy Flex Plus, Premium Economy, Business Flex Plus e First Class continuano a offrire la massima flessibilità.

Oltre alla possibilità di modificare gratuitamente e senza limiti le date dei voli per Dubai, il vettore consente ai clienti di modificare la propria prenotazione o rinunciare al viaggio con penali minime, indipendentemente dalle circostanze.

Emirates ha, infatti, ridotto significativamente le penali per i rimborsi sui voli per Dubai, portandole a 50 dollari per le tariffe Saver e a 25 dollari per le tariffe Flex in Economy. In Business Class le penali per i rimborsi saranno di 50 dollari per le tariffe Special e Saver e di 25 dollari per le tariffe Flex.

La compagnia ha poi esteso la possibilità di cambio data gratuito: potranno usufruirne i clienti che viaggiano verso qualsiasi destinazione del network Emirates per i biglietti prenotati a partire dal 2 aprile 2026, inclusi i viaggi con coincidenza a Dubai. I clienti possono inoltre bloccare gratuitamente la tariffa per 24 ore, mentre definiscono i propri programmi.

Un prodotto assicurativo ad hoc

Il vettore propone ai passeggeri anche la Comprehensive Travel Cover di Emirates, un prodotto assicurativo, primo nel settore, che offre una copertura per un’ampia gamma di situazioni, tra cui una maggiore protezione in caso di conflitto, con il rimborso delle spese mediche fino a 25mila dollari e la possibilità di estendere gratuitamente il viaggio fino a 30 giorni. La copertura non è soggetta alle indicazioni governative relative ai viaggi.

I clienti sono inoltre coperti in caso di cancellazione del viaggio, ritardo o smarrimento del bagaglio, oltre a beneficiare di una copertura illimitata per le spese mediche in tutto il mondo e per l’evacuazione d’emergenza. Disponibile in 27 Paesi, la copertura può essere acquistata al momento della prenotazione su emirates.com oppure aggiunta successivamente a una prenotazione esistente tramite la sezione Gestisci la prenotazione.

In caso di disservizi che interessino i voli, Emirates provvederà direttamente a offrire una sistemazione ai clienti coinvolti. Qualora siano interessate le coincidenze successive operate da altre compagnie aeree, o i servizi Emirates non siano disponibili, i clienti verranno riprotetti verso la destinazione finale senza costi aggiuntivi, anche nel caso in cui le cancellazioni siano dovute a interruzioni dello spazio aereo.

Condizioni agevolate sono infine riservate ai membri Emirates Skywards, che possono contare su una maggiore flessibilità. Fino al 31 agosto 2026 i membri possono beneficiare di 20% in meno di Tier Miles necessarie per raggiungere lo status Silver, Gold e Platinum; 20% di Tier Miles bonus sui voli Emirates e flydubai e, inoltre, maggiori risparmi con Cash+Miles, grazie a una tariffa speciale di 2.000 Miglia = 30 dollari, anziché i consueti 15 dollari, utilizzando le miglia per i voli Emirates o flydubai, il bagaglio in eccesso, l’accesso alle lounge e la selezione del posto.