Il doppio degli assistenti di volo over 50 e il quadruplo over 60, il tutto in meno di 4 anni, e easyJet torna a provarci. La compagnia britannica ha infatti rilanciato per settembre e per tutto il 2027 una nuova campagna di assunzioni per steward e hostess, rigorosamente ultracinquantenni.
L’iniziativa, denominata “Returnship”, era già stata lanciata nel 2022 e aveva ottenuto un grande successo. In meno di 4 anni, infatti, il numero di assistenti di volo over 50 a bordo degli aerei della compagnia in arancione è cresciuto del 127%, e quelli over 60 addirittura del 400%. Alla base di questa strategia assunzionale controcorrente ci sarebbero due aspetti: da una parte un mondo del lavoro sempre più longevo e dinamico.
Secondo un’indagine di easyJet, infatti, 9 adulti britannici su 10, ovvero l’88%, vorrebbero cambiare lavoro e il settore dei viaggi e turismo è l’ambito preferito. Dall’altro lato, inoltre, il 55% dei passeggeri si dichiara soddisfatto e più tranquillo dal viaggiare con a bordo un equipaggio multigenerazionale. Le candidature per diventare assistenti di volo saranno aperte a partire da settembre 2026, con opportunità disponibili in tutte le basi della compagnia aerea nel Regno Unito. Per saperne di più si può consultare il dito ufficiale all’indirizzo easyJet Cabin Crew | easyJet Careers.
Remo Vangelista