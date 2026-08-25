Giappone con il fiato sospeso in attesa del tifone Saudel, che secondo 3bmeteo si prepara a raggiungere le isole Ryukyu e dovrebbe transitare a ridosso di Okinawa tra oggi e domani 26 agosto, mantenendo una notevole intensità. Il sistema è infatti classificato come equivalente alla categoria 3 degli uragani e potrebbe innescare venti fino a 180 km/h, piogge torrenziali e mareggiate. Saudel sta avanzando verso Ovest-Nordovest e, secondo le ultime proiezioni, il centro dovrebbe passare appena a Nord dell’isola principale di Okinawa, mentre la circolazione più intensa interesserà l’area circostante.

Sul sito viaggiaresicuri.it la Farnesina raccomanda prudenza e ricorda ai viaggiatori di registrare i dati del proprio viaggio sul sito dovesiamonelmondo, oppure di scaricare l’app ‘Viaggiare Sicuri’ attivando la geolocalizzazione e le notifiche. “Sono possibili inondazioni localizzate e ritardi nei trasporti - dice la nota -. Si raccomanda la massima cautela, di seguire scrupolosamente le disposizioni impartite dalle Autorità locali e di monitorare la situazione meteo attraverso i media e i canali dedicati (https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html).