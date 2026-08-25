L’Andalusia si prepara all’eclissi solare del 2 agosto 2027

Andalusia, Melilla e Ceuta: sono queste le località spagnole dove l’eclissi solare del 2 agosto 2027 sarà visibile nel modo migliore.

L’Andalusia sta già mettendo mano al piano logistico per fronteggiare i flussi previsti in occasione dell’evento astronomico nei 115 comuni della Regione. Il fenomeno sarà particolarmente interessante anche per la sua durata: con 6 minuti e 23 secondi si collocherà infatti tra le eclissi totali più lunghe del secolo.

Come riporta hosteltur.com in Europa, la Spagna meridionale sarà il luogo migliore per osservare questo fenomeno, in particolare Ceuta, Melilla, gran parte delle province di Cadice e Malaga, e alcune zone del sud di Granada e del sud di Almería, tutte situate lungo la fascia di totalità. Nel 2027 il fenomeno si verificherà al mattino tra le 10.45 e le 10.50, rendendo l’osservazione ancora più spettacolare rispetto all’eclissi del 2026, che si è verificata al tramonto.