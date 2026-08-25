Essence Hotels: bond da 15 milioni di euro per lo sviluppo alberghiero

Essence Corporate Company emette un bond da 15 milioni per lo sviluppo alberghiero di Essence Hotels, in quotazione sulla Borsa di Vienna. L’iniziativa servirà per finanziare l’acquisizione di strutture alberghiere in alcune delle più prestigiose destinazioni turistiche Italiane.
“La società ha depositato l'Information Memorandum relativo all'emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di 15.000.000 di euro – si legge in una nota dell’azienda -, con cedola annua fissa del 9%, valore nominale di 100 euro per obbligazione e scadenza fissata al 27 agosto 2031”
“Il segmento alberghiero di alta gamma rappresenta oggi solo una piccola parte delle strutture ricettive italiane, ma genera una quota molto più che proporzionale della spesa turistica complessiva del Paese - commenta Antonio Cafarelli, ceo di ECC -. Negli ultimi anni le presenze nelle strutture a cinque stelle sono aumentate a un ritmo quasi doppio rispetto al resto del comparto alberghiero, e le stime per il 2026 continuano a indicare un ulteriore incremento degli arrivi internazionali nell'ospitalità di fascia alta. Il prestito obbligazionario quotato sulla Borsa di Vienna ci consente di accelerare l'acquisizione di nuove strutture“.
Remo Vangelista