Fly2Galicia, è già polemica: le ragioni della diatriba

A pochi giorni dall’annuncio della nascita di Fly2Galicia, che avvierà voli su Spagna ed Europa (Italia compresa) da Santiago de Compostela a partire dal prossimo mese di dicembre, scoppia già la prima polemica.

A innescare la miccia , secondo quanto riportato da Preferente, sarebbe stata la scoperta che il vettore al quale si appoggerebbe per la gestione dei collegamenti e per i velivoli, Flyyo, sarebbe legato a Israele, pur essendo una compagnia di fatto rumena.

Il Governo spagnolo non esclude l'applicazione della legge sull'embargo contro Israele visto anche la sua possibile partecipazione al trasferimento di cittadini palestinesi da Gaza. Per il momento, Fly2Galicia mantiene i suoi piani di lancio. Il primo volo è previsto per il 1° dicembre tra Santiago e Saragozza, all'interno di un calendario di otto destinazioni: Granada, Alicante, Saragozza, Milano, Venezia, Monaco, Praga e Bruxelles.