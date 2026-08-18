Sono in vendita a partire da oggi i biglietti della nuova compagnia aerea che avrà la sua base a Santiago di Compostela. Fly2Galicia, questo il nome del vettore, ha annunciato che avvierà le operazioni con il prossimo orario invernale con una rete di 8 destinazioni dallo scalo di Rosalia de Castro.

Tra queste ci saranno anche Milano e Venezia in aggiunta a Granada, Alicante, Saragozza, Bruxelles, Monaco e Praga. Tutte le rotte avranno due frequenze alla settimana con l’unica eccezione di Alicante, destinazione per la quale sono previsti tre voli settimanali.

Fly2Galicia non disporrà di una propria flotta, secondo quanto anticipato durante la presentazione, e opererà le tratte con Airbus A320 da 180 posti forniti da una compagnia aerea terza, non ancora annunciata. Il vettore galiziano si occuperà però dello sviluppo commerciale del programma, inclusa la vendita dei biglietti e la promozione della propria rete.