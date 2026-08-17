Grecia: il boom turistico è destinato a proseguire

Il 2026 non è stato un fuoco di paglia: il trend del turismo in Grecia è destinato a crescere. Ad affermarlo sono i dati diffusi dal Greek National Tourism Organization, secondo cui il 29% degli europei intende visitare la Grecia entro maggio 2027, rendendola la terza destinazione più popolare del Mediterraneo. Oltre la metà (58%) di chi sta programmando un viaggio ha già visitato la Repubblica ellenica, mentre il 42% prevede di andarci per la prima volta.

L’indagine ha coinvolto 7.896 viaggiatori di età compresa tra 18 e 64 anni, provenienti da Regno Unito, Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Romania.

Tra i bacini più interessati alla Grecia, domina la Romania (45%), seguita dall’Italia (38%) e dalla Svezia (37%).

Come riporta euronews.com i risultati confermano che la Grecia mantiene una posizione di rilievo nel panorama turistico europeo. Un fattore che guiderà anche le strategie future sul settore.