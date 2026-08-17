È un anno di boom per le crociere ai Caraibi, sia in termini di domanda sia, soprattutto, in termini di offerta. Attualmente, oltre 200 navi solcano i Caraibi e la capacità è aumentata di oltre il 10% su base annua, secondo il Cruise Industry News Annual Report 2026.

I marchi più grandi, come Royal Caribbean, Carnival, MSC e Norwegian, rappresentano la quota maggiore della capacità della regione, circa il 75%. Molti di questi marchi hanno varato nuove grandi navi nei Caraibi o si stanno preparando a farlo nel corso del 2026. E non è tutto: i Caraibi stanno anche accogliendo nuove navi di una serie di marchi di lusso e di nicchia, come Explora Journeys, secondo il rapporto annuale 2026 di Cruise Industry News. Dopo una stagione inaugurale nel Nord Europa, la Explora I, con una capacità di 922 passeggeri, è stata assegnata per la stagione 2026-2027 per offrire una serie di crociere tra San Juan e Miami.

Tra le altre navi di lusso che si uniscono alla competizione regionale quest'anno figurano la Seven Seas Prestige, la Four Seasons I e la Corinthian di Orient Express.

Se è vero che molti consumatori statunitensi e canadesi stanno guardando ai Caraibi come meta di vacanza, complice l'inflazione che rende i consumatori più attenti ai costi e l'instabilità geopolitica che smorza l'entusiasmo per le destinazioni lontane, è anche vero che molti analisti hanno iniziato a fare i conti in tasca alle crociere, e prevedono un calo nei prezzi.

Per riempire tutte queste navi, è probabile che arrivino sul mercato offerte interessanti.

“Anche se le compagnie di crociera possono costruire navi più grandi, non possono creare più passeggeri - dice Brian Rooney, consulente di viaggi specializzato in crociere e fondatore di GetCruiseInfo.com a TravelPulse -. A un certo punto, tutte quelle cabine aggiuntive dovranno competere per gli stessi soldi destinati alle vacanze”.

La crescita dell'inventario sulla regione, infatti, potrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi dei Caraibi con l'avvicinarsi dell'inverno. Ma le attese sono diversificate. Secondo Eleanor Antonacci, specialista in crociere premium e di lusso e agente di viaggi di successo presso Elevate Your Escapes “compagnie come Carnival, MSC e NCL potrebbero dover essere più aggressive con le promozioni” ha detto a TravelPulse. “Potremmo vedere questa pressione manifestarsi attraverso un marketing più incisivo, crediti a bordo, depositi ridotti o altri servizi aggiuntivi, piuttosto che con tariffe pubblicizzate più basse.”

Potrebbe essere quindi un inverno molto ricco per i Caraibi, come numero di passeggeri. Forse un po’ meno ricco come revenue.