Fairmont cresce in India: nuovo resort a Rishikesh nel 2031

Fairmont accelera in India e sceglie Rishikesh ai piedi dell’Himalaya, per un’apertura prevista nel 2031. Il Fairmont Rishikesh, Himalayas sorgerà su 6,5 ettari nella catena di Shivpuri, nello stato dell’Uttarakhand, destinazione internazionale legata a spiritualità, benessere, yoga e meditazione.

Sviluppato dal Gruppo Javi, il resort conterà 220 camere, quattro ristoranti, una spa, un centro fitness, una piscina e un miniclub. L’offerta per meeting ed eventi comprenderà quasi 3mila mq di spazi dedicati. Per Accor, il progetto risponde alla carenza di resort di lusso con marchio internazionale nella regione e rafforza il presidio del gruppo in un’area ad alto potenziale. Fairmont è già presente in India a Jaipur, Mumbai e Udaipur. La pipeline include strutture a Shimla Fagu, Goa e Agra, confermando il Paese tra i mercati chiave per l’espansione del brand.