Nuovo calendario scioperi per il mese ottobre. Si parte il 2 ottobre con uno sciopero plurisettoriale nazionale proclamato dal sindacato Csle. Riguardo i trasporti, nel settore ferroviario è indicata un’astensione di tre ore, dalle 11 alle 14, con esclusione del personale FS Security in Sicilia.

Ferroviari in sciopero in Sicilia tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre, con uno stop di 24 ore. Il personale di RFI Infrastrutture Sicilia, DOIT Palermo sarà interessato da uno sciopero proclamato da UILT-UIL.

Venerdì 9 ottobre a Milano sono previsti due scioperi che riguardano le società del gruppo Atm, proclamate da Al-Cobas e Confial Trasporti. Lo stop è indicato per 24 ore con “varie modalità”.

Sabato 10 ottobre un altro sciopero di 24 ore proclamato da Cobas Lavoro Privato coinvolgerà il personale della società che gestisce il servizio di tramvia di Firenze (fasce garantite 6.30-9.30 e 17.00-20.00). Per la Toscana, da segnare anche il 14 ottobre, giorno sciopero generale regionale proclamato da Cgil per l'intera giornata e per tutti i settori pubblici e privati con l'esclusione di scuola e trasporto aereo, ma con ripercussioni probabili sul trasporto ferroviario.

Il 30 ottobre ci sarà invece uno sciopero generale nazionale, proclamato da Usi Cit per l’intera giornata, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, ma con l’importante esclusione dei trasporti.