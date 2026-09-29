Viaggi under 35: le abitudini dei giovani secondo Trip.com

Più prenotazioni, soggiorni più brevi e maggiore anticipo nella pianificazione: è il quadro che emerge dai dati di Trip.com sui clienti italiani tra i 18 e i 35 anni con viaggi previsti tra settembre e ottobre 2026.

Le prenotazioni di questa fascia d’età sono aumentate del 66% rispetto allo stesso periodo del 2025, contro il +30% registrato dalla clientela italiana complessiva della piattaforma. A crescere sono anche gli utenti under 35 (+39%) e il numero medio di prenotazioni per viaggiatore (+19%).

Il soggiorno medio si accorcia di circa il 4% e le permanenze di una o due notti rappresentano il 62% dei soggiorni. Particolarmente marcata la crescita delle prenotazioni ferroviarie, aumentate del 113%. Tra i collegamenti con maggiore crescita: Milano-Roma, Firenze-Milano, Milano-Venezia e Milano-Firenze.

Gli under 35 prenotano inoltre con maggiore anticipo: 75 giorni per i voli, 69 per gli hotel e 37 per i treni. Tra le destinazioni italiane, Torino registra una crescita delle prenotazioni del 158%, Venezia del 102%, Napoli del 96%, mentre Milano e Roma segnano entrambe +65%.