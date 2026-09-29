La Croazia a TTG: obiettivo la destagionalizzazione

È una strategia fondata su qualità, sostenibilità e destagionalizzazione quella dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo ,che si presenta a TTG affiancato da partner come l’Ente turistico della Regione del Quarnaro, il Parco nazionale Krka e le agenzie DMC Amber Travel e Katarina Line.

Primo obiettivo superare la visione del Paese come meta esclusivamente estiva partendo da un’immagine solida per il pubblico italiano e internazionale. I dati ufficiali del sistema eVisitor relativi ai primi otto mesi del 2026 confermano, infatti, il trend positivo con un totale di 17,5 milioni di arrivi e 90,5 milioni di pernottamenti (+1% sul 2025). Le regioni di Istria, Spalato-Dalmazia centrale e Quarnaro sono in cima alle preferenze dei viaggiatori insieme alle regioni di Karlovac e Zagabria, mentre l’Italia si conferma stabilmente nella top 10 dei mercati esteri con 3,5 milioni di pernottamenti. Tra i turisti italiani cresce in particolare l’interesse delle nuove generazioni verso city break, turismo outdoor e settore nautico.

La nuova strategia punta sull’integrazione tra l’offerta costiera e le regioni dell’entroterra - come Slavonia, Međimurje e Zagorje - supportata da investimenti sulle infrastrutture, ricettività di alto livello e sicurezza della destinazione.

“Vogliamo superare il pregiudizio che lega la Croazia esclusivamente alla vacanza balneare - dichiara Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -. Il viaggiatore italiano cerca autenticità e proposte da vivere tutto l’anno. Nelle nostre campagne abbiamo posizionato la Croazia come una destinazione sicura, che si trova vicino all’Italia”.