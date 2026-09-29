Glamour amplia la programmazione e introduce strumenti utili per favorire la vendita in agenzia. Al Glamour Exclusive Weekend di Parma il ceo Luca Buonpensiere ha presentato l’evoluzione di Fast Track: pacchetti costruiti, prezzi controllati e servizi opzionabili, basati su posti volo garantiti, camere e servizi a terra negoziati con vettori, hotel e fornitori.

“Abbiamo esteso il prodotto a tutta la stagione - ha spiegato -. Alle formule di sette notti si aggiungono itinerari di nove notti, combinati e safari, sempre con voli di linea”. Ogni proposta include il blocca prezzo senza supplemento, una mossa che tutela il cliente da aumenti fino alla scadenza dell’opzione. La novità riguarda Natale, Capodanno e l’intera stagione invernale, con pacchetti a prezzi fissi dedicati ai Caraibi britannici e all’Africa, modificabili in base alle richieste del cliente.

“Fast Track offre alle agenzie un prodotto pronto, vendibile subito e personalizzabile, con prezzi definiti e la qualità Glamour” ha sottolineato Buonpensiere. Cresce l’offerta su Europa e Marocco, sviluppata in chiave tailor made, mentre Bali e Indonesia rafforzano il lungo raggio. Alla programmazione si aggiungono Giappone, Corea del Sud, Tanzania, Kenya, Namibia e Canada.

“Il viaggiatore cambia rapidamente idea e destinazione, ma cerca competenza, affidabilità e un’esperienza personale. Il nostro compito - ha concluso il ceo - è ascoltare il mercato e dare alle agenzie strumenti più semplici e veloci”.

Paola Trotta