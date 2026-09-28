“Con l’aumento del bisogno di autenticità, sicurezza e originalità stimolato dall’attenzione e all’impatto ambientale e sociale del viaggio siamo chiamati a individuare modalità di sviluppo del prodotto che lascino un segno distintivo nel mercato, in quanto interpreti autorevoli delle destinazioni sia in termini di scoperta che di conoscenza e rispetto socio-ambientale”. Dal palco della convention ‘Nel passato vediamo il nostro futuro’, il ceo di Kel 12, Gianluca Rubino, spiega cosa sta muovendo l’evoluzione del prodotto dell’operatore.
Per rispondere a una domanda di mercato sempre più esigente, l’operatore specializzato in viaggi esplorativi ha messo a punto due nuovi prodotti: Unique Collection, linea ispirata a un’idea di lusso senza ostentazione che unisce esclusività delle esperienze naturali e culturali, comfort delle strutture, privacy, tempi lenti, nonché accompagnamento di esperti Kel 12; e Kel 12 Camp, format pensato per rendere l’esplorazione più accessibile e confortevole.
Un nuovo approccio
Le due novità segnano un salto evolutivo per il tour operator, il cui approccio è sempre più orientato verso la costruzione di esperienze di alta gamma accessibili, personalizzate, ma focalizzate sulla preservazione dell’autenticità dei territori e di chi li abita.
“È un passaggio evolutivo che non possiamo affrontare da soli - ha dichiarato Rubino -, bensì ricorrendo a modelli relazionali che favoriscano il coordinamento trasparente e integrato con partner locali di massima qualità, così come con le agenzie di viaggio, nonché col contributo di una stampa attenta a stimolare la consapevolezza della cultura del viaggio. Oggi il cambiamento va guidato insieme, unendo fattore umano e tecnologia per alimentare una capacità concreta di fare sistema”.
Le novità di prodotto sono il risultato della solidità del t.o., che ha chiuso l’esercizio 2025/2026 registrando una crescita del +5% rispetto alla stagione precedente, con un fatturato di oltre 42 milioni di euro, generato da 905 partenze. Una performance che ha dimostrato una notevole resilienza, nonostante le congiunture internazionali.
Remo Vangelista