L’ex Valtur di Santo Stefano passa in mani saudite e punta a una svolta lusso

Come riporta La Nuova Sardegna e riprende Affari Italiani, l’ex villaggio Valtur dell’isola di Santo Stefano, a pochi minuti di traghetto da Palau, è passato sotto il controllo di Santo Stefano Resort, una società che per il 90% appartiene alla divisione immobiliare del fondo sovrano saudita, guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Il restante 10% è della famiglia Benetton tramite la holding immobiliare Revo.

Il 90% della società è della Rsg-Eur Holdings, controllata a sua volta dalla saudita The Red Sea Investment Company III. Risalendo la catena si arriva a Red Sea Global, la società di sviluppo immobiliare del Public Investment Fund (Pif). È il fondo sovrano di Riyad, che gestisce oltre 900 miliardi di dollari ed è lo strumento principale con cui Vision 2030 vuole rendere l’economia saudita meno dipendente dal petrolio.

La gestione quotidiana del resort dovrebbe restare al gruppo Uvet, riportano i quotidiani.

Il progetto sarebbe trasformare il villaggio, oggi un quattro stelle standard, in un cinque stelle di lusso con meno camere e servizi di alta gamma.